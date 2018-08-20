Рынок акций Тайваня закрылся ростом, Taiwan Weighted прибавил 0,08%

Investing.com — Фондовый рынок Тайваня завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов гостиничного бизнеса, нефти, газа и электричества и оптоэлектроники.

На момент закрытия на Тайваньской фондовой бирже Taiwan Weighted подорожал на 0,08%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Taiwan Weighted по итогам сегодняшних торгов были акции Pal Wonn Taiwan Co Ltd (TW:2429), которые подорожали на 1,10 п. (10,00%), закрывшись на отметке в 12,10. Котировки Young Optics Inc (TW:3504) выросли на 10,50 п. (10,00%), завершив торги на уровне 115,50. Бумаги Promise Technology Inc (TW:3057) выросли в цене на 0,92 п. (9,91%), закрывшись на отметке 10,20.

Лидерами падения стали акции Casetek Holdings Ltd (TW:5264), цена которых упала на 6,30 п. (9,94%), завершив сессию на отметке 57,10. Акции Tung Kai Technology Engineering Co Ltd (TW:3018) поднялись на 5,00 п. (9,92%), закрывшись на уровне 45,40, а Sumagh High Tech Corp (TW:1475) снизились в цене на 1,95 п. (9,82%) и завершили торги на отметке 17,90.

На Тайваньской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (437) превысило количество закрывшихся в плюсе (375), а котировки 108 акций практически не изменились.

Котировки акций Casetek Holdings Ltd (TW:5264) упали до исторического минимума, подешевев на 9,94%, 6,30 п., и завершили торги на отметке 57,10. Котировки акций Tung Kai Technology Engineering Co Ltd (TW:3018) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 9,92%, 5,00 п., и завершили торги на отметке 45,40.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потерял 0,06%, или 0,04, достигнув отметки $65,17 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,11%, или 0,08, до $71,91 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,80%, или 9,50, до отметки $1.193,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/TWD выросла на 0,12% до 30,762, а котировки TWD/CNY упали на 0,54%, достигнув отметки 0,2231.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,11% до 96,11.