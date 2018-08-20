Ещё
Рынок акций Тайваня закрылся ростом, Taiwan Weighted прибавил 0,08%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.32
$
67.48
76.76
77.19
Прогноз
20.08 – 27.08
$
69.50
78.54
Индексы и котировки Brent
71.77
–0.06 Золото
1185.87
+0.02 РТС
1052.74
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1419
–0.0135
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08

Рынок акций Тайваня закрылся ростом, Taiwan Weighted прибавил 0,08% 

Investing.com Россия 15 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Тайваня завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов гостиничного бизнеса, нефти, газа и электричества и оптоэлектроники.
На момент закрытия на Тайваньской фондовой бирже Taiwan Weighted подорожал на 0,08%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Taiwan Weighted по итогам сегодняшних торгов были акции Pal Wonn Taiwan Co Ltd (TW:2429), которые подорожали на 1,10 п. (10,00%), закрывшись на отметке в 12,10. Котировки Young Optics Inc (TW:3504) выросли на 10,50 п. (10,00%), завершив торги на уровне 115,50. Бумаги Promise Technology Inc (TW:3057) выросли в цене на 0,92 п. (9,91%), закрывшись на отметке 10,20.
Лидерами падения стали акции Casetek Holdings Ltd (TW:5264), цена которых упала на 6,30 п. (9,94%), завершив сессию на отметке 57,10. Акции Tung Kai Technology Engineering Co Ltd (TW:3018) поднялись на 5,00 п. (9,92%), закрывшись на уровне 45,40, а Sumagh High Tech Corp (TW:1475) снизились в цене на 1,95 п. (9,82%) и завершили торги на отметке 17,90.
На Тайваньской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (437) превысило количество закрывшихся в плюсе (375), а котировки 108 акций практически не изменились.
Котировки акций Casetek Holdings Ltd (TW:5264) упали до исторического минимума, подешевев на 9,94%, 6,30 п., и завершили торги на отметке 57,10. Котировки акций Tung Kai Technology Engineering Co Ltd (TW:3018) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 9,92%, 5,00 п., и завершили торги на отметке 45,40.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потерял 0,06%, или 0,04, достигнув отметки $65,17 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,11%, или 0,08, до $71,91 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,80%, или 9,50, до отметки $1.193,70 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/TWD выросла на 0,12% до 30,762, а котировки TWD/CNY упали на 0,54%, достигнув отметки 0,2231.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,11% до 96,11.
Investing.com Россия: последние новости
В Кремле не обеспокоены волатильностью рубля Форекс - Курс EUR/USD вырос ближе к завершению американских торгов Рынок акций Испании закрылся падением, IBEX 35 снизился на 0,11%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За просмотр порно начнут платить
Названы точные даты отмены роуминга в России
Средний чек скатился до двухлетнего минимума
Россиян ждет рост ставок по автокредитам и ипотеке
Украина оказалась на краю пропасти из-за горячей воды
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение