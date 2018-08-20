Китай: экономический рост остается стабильным

Москва, 20 августа — «Вести. Экономика». Экономика Китая сохранила устойчивый рост, несмотря на сложную внутреннюю и внешнюю среду, и у страны есть инструменты для поддержания роста, заявил заместитель председателя Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) и глава Государственного статистического бюро Нин Цзиже. Об этом сообщает официальное издание China Daily.

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"Исходя из ключевых макроэкономических индикаторов, экономика Китая характеризуется стабильностью", — сказал Нин, добавив, что Китай способен преодолеть трудности и препятствия для достижения своих годовых целей экономического и социального развития.

За первые шесть месяцев 2018 года экономика КНР выросла на 6,8% в годовом выражении. С января по июль было создано 8,8 млн новых рабочих мест по всей стране, что составляет около 80% от годовой цели занятости, отметил Нин. В июле уровень безработицы составил всего 5,1%, сообщило Государственное статистическое бюро.

В январе-июле Китай зафиксировал профицит текущего счета. Валютные резервы страны растут, сказал Нин.

По его словам, был достигнут прогресс в проведении структурных реформ на стороне предложения, устранении финансовых рисков, снижении уровня бедности и борьбе с загрязнением окружающей среды.

Китай продолжает открывать экономику, смягчая правила доступа к рынкам. За первые семь месяцев импорт и экспорт продолжали расти, а прямые иностранные инвестиции значительно увеличились по сравнению с прошлым годом. Однако усиление торгового и инвестиционного протекционизма и напряженность в международной торговле, в сочетании с внутренними структурными противоречиями, а также несбалансированным и недостаточным развитием, может повлиять на рост в Китае, сказал Нин.

Экономика Китая в июле продемонстрировала признаки дальнейшего охлаждения под влиянием усилий по сокращению чрезмерного долга, а также эскалации торгового конфликта с США.

"Некоторые экономические показатели в июле, такие как рост инвестиций и потребления, отразили некоторые колебания в экономике. Однако в целом экономический рост оставался в разумных пределах, — заявил Нин. — Сталкиваясь с растущими вызовами, мы будем уделять больше внимания колебаниям этих показателей и следить за тем, чтобы краткосрочные колебания не обернулись снижением".

По словам чиновника, правительство Китая будет проводить разумную денежно-кредитную политику и проактивную фискальную политику с возможностью тонкой настройки инструментов политики, чтобы сделать их более эффективными.

"С корзиной инструментов политики, которые могут быть использованы, и достаточным пространством для маневра Китай способен достичь цели годового роста", — сказал он.

Китай установил целевой показатель роста ВВП на 2018 год на уровне около 6,5%.

Как сообщали «Вести. Экономика», Международный валютный фонд (МВФ) отметил устойчивость экономики Китая в краткосрочной перспективе, но предупредил, что внешние угрозы возросли, а общие риски смещены в сторону снижения.

Фонд ожидает, что экономика Китая вырастет на 6,6% в этом году, после того как в 2017 году рост ВВП ускорился до 6,9%.

Правительство будет прилагать больше усилий для поддержания внутреннего спроса и снижения финансовых рисков, одновременно улучшая возможности финансового сектора для поддержки нефинансового сектора, рассказал заместитель председателя NDRC.

"У нас достаточно возможностей для экономического развития", — подчеркнул Нин, указав на огромный потенциальный рынок, расширяющуюся группу потребителей со средним уровнем дохода и достаточный потенциал внутреннего спроса.