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Масштабное бегство от риска в доллар США приостановилось
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Масштабное бегство от риска в доллар США приостановилось 

Прайм 25 минут назад
Фото: dp.ru
В понедельник отечественные фондовые индексы завершили сессию на позитивной волне. Рублевый фондовый бенчмарк МосБиржи по итогам торгов прибавил 0.7%, закрывшись на отметке 2270 п. Долларовый РТС поднялся на 1.1% до 1064 п. Росту российского фондового рынка способствовало улучшение внешнего фона.
Внешний фон остается позитивным из-за ожиданий первых шагов по урегулированию торгового спора между США и Китаем. Встреча делегаций двух стран состоится 22-23 августа. Металлы дорожают в соответствии с предвкушениями благоприятного исхода переговоров. Нефть Brent продолжает торговаться высоко, в диапазоне $72-73 за баррель. Опасения за распространение турецкого кризиса на другие страны сошли на нет после того, как Турции удалось купировать спекулятивное падение турецкой лиры. Масштабное бегство от риска на рынках в доллар США приостановилось.
На российский рынок давление будут оказывать ожидания введения первого раунда санкций от Госдепартамента США, который предполагает в основном запрет на продажу РФ товаров военного и двойного назначения. Поэтому позитивный настрой может и не получить должного развития в России. Прогнозируется, что индекс МосБиржи в ближайшее время продолжит консолидацию в области 2250-2280 п. Пара рубль-доллар США на фоне снижения масштабов оттока капитала может вновь попробовать закрепиться в диапазоне 66-67 руб. /$.
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США продадут 11 млн баррелей нефти из стратегических запасов‍ Курс доллара в начале торгов вырос на 22 коп, евро прибавил 4 коп РФ в июне заняла третье место по добыче нефти в мире, после США и Саудовской Аравии
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