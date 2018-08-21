Масштабное бегство от риска в доллар США приостановилось

В понедельник отечественные фондовые индексы завершили сессию на позитивной волне. Рублевый фондовый бенчмарк МосБиржи по итогам торгов прибавил 0.7%, закрывшись на отметке 2270 п. Долларовый РТС поднялся на 1.1% до 1064 п. Росту российского фондового рынка способствовало улучшение внешнего фона.

Внешний фон остается позитивным из-за ожиданий первых шагов по урегулированию торгового спора между США и Китаем. Встреча делегаций двух стран состоится 22-23 августа. Металлы дорожают в соответствии с предвкушениями благоприятного исхода переговоров. Нефть Brent продолжает торговаться высоко, в диапазоне $72-73 за баррель. Опасения за распространение турецкого кризиса на другие страны сошли на нет после того, как Турции удалось купировать спекулятивное падение турецкой лиры. Масштабное бегство от риска на рынках в доллар США приостановилось.