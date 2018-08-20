В Свердловской области индекс промышленного производства вырос на 8%, а объем отгруженной продукции — на 14%

Экономика Свердловской области демонстрирует положительную динамику. Так, индекс промышленного производства по полному кругу организаций в январе-июле 2018 года составил 108,2% к уровню соответствующего периода прошлого года.

По оперативным данным регионального министерства экономики и территориального развития, значительный рост физических объемов производства отмечен в отдельных подотраслях машиностроительного комплекса: в производстве машин и оборудования в 1,5 раза к уровню января-июля 2017 года, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — в 1,4 раза; транспортных средств и оборудования — на 20,0%.

Кроме того, высокие темпы роста наблюдаются в производстве прочей неметаллической минеральной продукции — 108,8% к уровню января-июля 2017 года, пищевой промышленности — 106,6%, производстве резиновых и пластмассовых изделий — 105,3%. В металлургии объемы производства продукции выросли на 1,6% к уровню соответствующего периода прошлого года.

Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу организаций Свердловской области в январе-июле 2018 года составил 1,2 триллиона рублей, или 114,1% к уровню января-июля 2017 года в действующих ценах, в том числе: обрабатывающие производства — триллион рублей или 114,8% к уровню января-июля 2017 года, обеспечение электрической энергией, газом и паром — 134,9 миллиардов рублей, или 110,1%, добыча полезных ископаемых — 40,6 миллиарда рублей, или 102,5%.

«Позитивная динамика экономического развития региона позволяет нам выполнять все социальные обязательства перед жителями Среднего Урала», — отмечает министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик