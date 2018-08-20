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ЦБ уже 6 дней подряд не покупал валюту для Минфина
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ЦБ уже 6 дней подряд не покупал валюту для Минфина 

Rambler News Service 19 минут назад
Банк России не покупает валюту для Министерства финансов России уже шесть дней подряд. Регулятор не стал приобретать валюту для Минфина и 16 августа с расчетами на 17 августа.
Согласно материалам регулятора, Центробанк в последний раз закупал валюту для ведомства 8 августа. Тогда сумма закупки составила 8,4 млрд руб., вдвое меньше запланированного объема валюты.
Минфин планировал направить 383,2 млрд руб. на закупку валюты с 7 августа по 6 сентября. Сумма должна была стать для министерства рекордной. После того, как власти США анонсировали скорый ввод очередного пакета антироссийских санкций, курс рубля упал. Тогда ЦБ скорректировал план закупок.
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