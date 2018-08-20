ЦБ уже 6 дней подряд не покупал валюту для Минфина

Банк России не покупает валюту для Министерства финансов России уже шесть дней подряд. Регулятор не стал приобретать валюту для Минфина и 16 августа с расчетами на 17 августа.

Согласно материалам регулятора, Центробанк в последний раз закупал валюту для ведомства 8 августа. Тогда сумма закупки составила 8,4 млрд руб., вдвое меньше запланированного объема валюты.

Минфин планировал направить 383,2 млрд руб. на закупку валюты с 7 августа по 6 сентября. Сумма должна была стать для министерства рекордной. После того, как власти США анонсировали скорый ввод очередного пакета антироссийских санкций, курс рубля упал. Тогда ЦБ скорректировал план закупок.