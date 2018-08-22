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Глава ФСВТС не исключил отказа от доллара при расчетах по оружейным контрактам
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Глава ФСВТС не исключил отказа от доллара при расчетах по оружейным контрактам 

ТАСС 19 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россия может отказаться от доллара при расчетах по оружейным контрактам.
Об этом в среду в эфире телеканала «Россия 24» заявил Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.
"Мы будем приспосабливаться, уже сегодня санкции стали некоей рутиной. С нашими партнерами мы устанавливаем новые типы отношений, у нас появляются новые типы взаимодействия, многие страны переходят к технологическому, индустриальному сотрудничеству, мы тоже к этому готовы. Ищем новые пути оплаты, это в том числе использование национальных валют. Не секрет, что доллар сегодня как валюта, в частности для использования в расчетах в ВТС, весьма ненадежна, если не сказать больше, значит, мы будем и уже находим сегодня пути для преодоления негативных последствий [санкций]", — сказал он.
"Что касается санкций, мы убеждаемся сегодня, что партнеры в основе своей прагматичны. Конечно, они находятся под прессингом. Но наша техника доказывает свое преимущество. Государства с прагматичной точки зрения выбирают наилучшую технику", — добавил он.
Ранее глава министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял, что Минпромторг рассматривает переход на расчеты в национальных валютах как ответ на новые санкции со стороны США.
Американские сенаторы 2 августа внесли в Конгресс законопроект, ужесточающий антироссийские ограничительные меры. В частности, документ предусматривает «ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России», ее «олигархов и государственных предприятий», применение «санкций в отношении российского суверенного долга».
Также речь идет о «запрете на выдачу лицензий американским гражданам на участие в деятельности, связанной с определенными проектами по добыче нефти в Российской Федерации».
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