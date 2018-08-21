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Россия планирует перейти в расчетах с партнерами по ВТС на нацвалюты
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Россия планирует перейти в расчетах с партнерами по ВТС на нацвалюты 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
КУБИНКА (Московская область), 21 авг — РИА Новости. Россия рассчитывает перейти в расчетах с партнерами по ВТС на национальные валюты, в том числе юани, дирхамы и рубли, заявил журналистам во вторник гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
"Мы подошли к различным схемам работы в условиях санкций и невозможности рассчитываться в долларах США… мы рассматриваем возможности бартерных сделок, расчетов с партнерами в национальных валютах: индийских рупиях, юанях, дирхамах, также и рублях", — сказал он.
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