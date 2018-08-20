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В России задумались об отказе от доллара при расчетах с партнерами по ВТС
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В России задумались об отказе от доллара при расчетах с партнерами по ВТС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. К доллару США сегодня много вопросов, он нестабилен, что заставляет задуматься о поиске других способов расчета с партнерами по ВТС, сообщил в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"Сегодня к основной валюте расчетов по экспортным контрактам — доллару США — очень много вопросов. В первую очередь — насколько надежна эта денежная единица. Происходящее в мире говорит о том, что доллар нестабилен, поэтому нет никакой уверенности в том, что с ним будет завтра. Вся эта ситуация вкупе с санкциями, вводимыми против нас и наших партнеров, заставляет задуматься о необходимости поиска других способов расчета", — сказал Шугаев.
Он отметил, что переход на национальные валюты — вопрос фактически решенный, только нужно понимать, в каких объемах его можно осуществлять.
"В целом мы сегодня говорим о диверсифицированном подходе к партнерству, тем более что многие государства стремятся создавать собственные производства, покупать не конечный продукт, а технологии. Таким образом, наше взаимодействие выходит на стадию индустриального партнерства. Мы готовы к обсуждению любых форм сотрудничества, готовы к предоставлению льгот, широко используем систему кредитования. Однако важно, чтобы эти формы были взаимовыгодны", — пояснил директор ФСВТС России.
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