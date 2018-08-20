Лучшая инвестиция. Доллар с начала года подорожал почти на 18%

Банальное инвестиционное решение — купить наличные доллары и держать, в 2018 году оно показывает прекрасную доходность. Причем даже не надо было вкладывать эти доллары в еврооблигации: они хоть и дают неплохой купон, но из-за санкций потеряли в цене. С начала года рубль падает, и это при том, что цены на нефть держатся высоко и даже подросли за этот период.

Если взять более длинный горизонт, то доллар так или иначе рос по отношению к рублю. Например, за 20 лет, даже если взять курс после девальвации 1998 года, доллар подорожал в три с лишним раза, то есть прибавил более 200%. Справедливости ради стоит отметить, что в нулевые доллар падал почти шесть лет подряд по отношению к рублю не только в номинальном, но и в реальном выражении.

За последние десять лет не только рубль, но и другие валюты развивающихся стран подешевели по отношению к доллару и другим валютам развитых стран. После кризиса 2008 года отношение инвесторов к развивающимся рынкам стало меняться, а после европейского долгового кризиса 2011 года это отношение изменилось радикальным образом, говорит директор аналитического департамента «ЛОКО-Инвест» Кирилл Тремасов

Кирилл Тремасов директор аналитического департамента «ЛОКО-Инвест» «Фактически с 2011 года экономическая динамика сместилась от развивающихся рынков в сторону развитых. Последние пять-шесть лет развивающиеся рынки существенно отставали в динамике от развитых. Понятно, что за этот период доллар, конечно, был наиболее привлекательной валютой. Доходности в прошлом не гарантируют и в будущем. Это связано с соответствующими параметрами кредитно-денежной политики и макроэкономической политики. На протяжении 20 лет вы не найдете ни одну из стран с развивающейся экономикой, где инфляция была бы ниже, чем в США. Но в последние годы все-таки темпы инфляции в развивающихся странах и в США значительно сблизились. Если прогнозировать еще на 20 лет, то далеко не факт, что история повторится».

Были периоды, когда в рублях можно было получить высокую доходность: например, в 2014 году по облигациям ставки были 16-17%. Если смотреть на всю историю российской валюты, то вложения в доллары в долгосрочной перспективе оказывались выгоднее. Очень много факторов играют в пользу доллара и теперь, говорит эксперт БКС Иван Копейкин

Иван Копейкин эксперт БКС «Факторов роста доллара достаточно много. Ужесточение денежно-кредитной политики. Например, ставки по облигациям растут, соответственно, происходит переток денежных средств с развивающихся рынков обратно в наиболее безрисковые инструменты. Сейчас уже даже достаточно доходные облигации США, те же самые Treasures. Плюс снижение налоговой нагрузки в США тоже создает некий приток капитала, спрос на американские активы. Санкционная риторика тоже не дает рублю расслабиться. Вероятно, тренд укрепления доллара будет постепенно продолжаться. Возможно, с какими-то откатами».

Улучшить результат помогли бы акции американских компаний. Даже при покупке в августе 2008 года, то есть до обвала рынка, корзины бумаг широкого индекса S&P 500, за десять лет удалось бы преумножить сумму в долларах почти в два раза. Хотя такой шаг подходит только для тех инвесторов, которые научились взвешивать риски.