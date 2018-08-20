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Акции Polymetal могут выстрелить
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Акции Polymetal могут выстрелить 

Прайм 37 минут назад
Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции X5 Retail (+1,98%), поводом стала локальная перепроданность. Лидерами снижения стали бумаги Русгидро (-2,01%), они опустились на двухлетний минимум. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 66,50-67,50.
Polymetal (+0,77%) отчитается за 1П2018. Акции торгуются вблизи минимума с 2015 г., производственные показатели улучшились во 2 квартале. Негативным фактором является только динамика цен на золото и серебро. Рентабельность прибыли Polymetal в 2017 г. составила около 20%, я ожидаю, что она выросла до 22-23%. Долговая нагрузка умеренная, но не запредельная, менее 2х EBITDA, что позволяет развивать проекты и выплачивать дивиденды. Шансы попасть под санкции, на мой взгляд, низкие. Рост выручки на 10-14% в годовом выражении может стать поводом для спекулятивного роста котировок. До конца 3 квартала цена может вернуться к 600 руб.
Идея налогов на горнодобывающие компании не поддержана. В правительстве скептически смотрят на идею изымать сверхдоходы у металлургов, но официально и полностью предложение не отвергнуто. Минфин предлагает заменить налог инвестициями в национальную экономику, что, в общем, лучше налогов с точки зрения компаний, но одинаково неприятно для миноритариев. Я полагаю, что если идея будет окончательно снята с рассмотрения, рынок прибавит 3-4% к концу недели при отсутствии других негативных новостей. Но пока можно ожидать лишь слабого спекулятивного отскока в акциях металлургических компаний.
Торговая идея — акции Сургутнефтегаза ап (-0,12%). Прибыль компании может вырасти до 520 млрд руб. по итогам года. В случае неизменности дивидендной политики, выплаты на привилегированные акции могут достичь 6,75 руб., что соответствует текущей доходности около 18%.
Ожидаю разнонаправленную динамику. На локальном рынке в фокусе отчетность Polymebtal. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 66,50-67,50. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2250 — 2280.
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