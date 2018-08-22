Бензин в России снова может подорожать

Независимый топливный союз видит риски нового роста цен на горючее в России. Только за прошлую неделю оптовая цена на 92-й бензин выросла на 6%, а 95-й — на 7%. Глава союза Павел Баженов считает, что необходимы дополнительные меры со стороны государства. По его мнению, есть три возможных варианта: либо повысить розничную цену на бензин на заправках, либо предоставить нефтяным компаниям дополнительные льготы. А лучше и то, и другое. Напомним, в начале лета правительство попросило крупные нефтекомпании на время зафиксировать цены на горючее. Однако из-за этого сейчас нефтяники ежедневно недополучают 1 миллиард рублей выгоды.