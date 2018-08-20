Эксперт прокомментировал введение единой минимальной цены на алкоголь 

В России установили единые минимальные цены на водку различной крепости.
На сегодняшний день минимальная розничная цена на водку равняется 205 рублям за пол-литра.
По мнению директора Центра исследований федеральных и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, введение единой цены практически ничего не изменит для производителей и потребителей, так как рынка «слабой водки» в России почти нет.
— Любой россиянин, наверное, на генетическом уровне, знает, что водка должна быть 40-процентной. За рубежом, конечно, «некрепкая» водка продается, но если ее сюда завезти, она в любом случае будет дороже минимальных 205 рублей, потому что в ее стоимость войдет и логистика, и пошлины, и многие другие расходы импортеров, — отметил эксперт в комментарии "Российской газете".