Ещё
Эксперт прокомментировал введение единой минимальной цены на алкоголь
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.21
$
67.44
76.71
77.00
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
71.90
–0.40 Золото
1186.75
+0.02 РТС
1065.81
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1420
–0.0134
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08

Эксперт прокомментировал введение единой минимальной цены на алкоголь 

Вечерняя Москва 11 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В России установили единые минимальные цены на водку различной крепости.
На сегодняшний день минимальная розничная цена на водку равняется 205 рублям за пол-литра.
По мнению директора Центра исследований федеральных и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, введение единой цены практически ничего не изменит для производителей и потребителей, так как рынка «слабой водки» в России почти нет.
— Любой россиянин, наверное, на генетическом уровне, знает, что водка должна быть 40-процентной. За рубежом, конечно, «некрепкая» водка продается, но если ее сюда завезти, она в любом случае будет дороже минимальных 205 рублей, потому что в ее стоимость войдет и логистика, и пошлины, и многие другие расходы импортеров, — отметил эксперт в комментарии "Российской газете".
Вечерняя Москва: последние новости
Оренбуржцы обменяли в банках более 400 тыс. монет на 2 млн рублей В Оренбуржье увеличены выплаты при добровольной сдаче оружия В суде Новотроицка разрешили дело об играх на финансовой бирже
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам предложили увеличить отпуск44
Крымская недвижимость добралась до Москвы6
Украина оказалась на краю пропасти из-за горячей воды284
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами101
За просмотр порно начнут платить81
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение