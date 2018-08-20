Эксперт прокомментировал введение единой минимальной цены на алкоголь

В России установили единые минимальные цены на водку различной крепости.

На сегодняшний день минимальная розничная цена на водку равняется 205 рублям за пол-литра.

По мнению директора Центра исследований федеральных и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, введение единой цены практически ничего не изменит для производителей и потребителей, так как рынка «слабой водки» в России почти нет.