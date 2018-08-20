К сентябрю импортный алкоголь может подорожать на 10%

С начала августа импортеры тихих и игристых вин повысили цены на продукцию в среднем на 6-8 процентов. Об этом сообщили сами компании, поставляющие алкоголь в Россию. Причин несколько, главная — очередные валютные колебания. И, по прогнозам импортеров, такой рост — не предел. Поставщики приготовились к очередному повышению цен с сентября. «Скорее всего, за август-сентябрь импортное вино может подорожать в среднем на 10 процентов», — сделал прогноз в разговоре с "Российской газетой" директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз

Кроме валютных колебаний поставщиков беспокоит увеличение расходов из-за введения помарочного учета товаров в ЕГАИС — единой государственной автоматизированной информационной системе, контролирующей производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Также, по словам импортеров, есть факторы, влияющие на стоимость алкоголя в самой Европе. «В прошлом году из-за погодных условий Европа потеряла до 40 процентов урожая винограда, что влияло на рост цен уже самих производителей. Они еще в начале этого года уведомили российских партнеров о грядущем повышении цен», — рассказывают импортеры.

Между тем в России с понедельника, 20 августа, вступают в силу единые минимальные цены на «слабую» и «крепкую» водку. Речь идет о спиртных напитках крепостью от 37 до 40 градусов. Минимальная розничная цена на водку крепостью от 37 до 38 градусов будет на уровне 205 рублей за 0,5 литра готовой продукции. До этого же уровня повышается минимальная розничная цена на водку крепостью от 38 до 39 градусов. Минимальная розничная цена на водку крепостью от 39 до 40 градусов остается прежней — 205 рублей за пол-литра. Минимальная цена такой продукции у заводов-производителей составит 173 рубля, у оптовиков — 178 рублей.