В России подорожала «европейская водка»

Сегодня в нашей стране повысили стоимости алкогольной продукции, крепостью более 28 градусов. Минимальная цена водки крепостью от 37 до 40 градусов станет 205 рублей (для водки больше 40 градусов цена останется прежней — 209 рублей). Также законодательно установили минимальную отпускную цену для водки — 173 рубля и оптовую — 178 рублей за пол-литра.

Повышение связано с ростом акцизов, затрат на электроэнергию и на производство. Как отметил Вадим Дробиза — Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, повышение цен на водку ниже 40 градусов не скажется на гражданах, потому что в России не покупают водку такой крепости. В Россию 37-39 градусную ввозят из Европы, а ее цена и так примерно вдвое выше цен на алкоголь российских производителей.