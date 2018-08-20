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В России подорожала «европейская водка»
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В России подорожала «европейская водка» 

ProOren 15 минут назад
Фото: ProOren
Сегодня в нашей стране повысили стоимости алкогольной продукции, крепостью более 28 градусов. Минимальная цена водки крепостью от 37 до 40 градусов станет 205 рублей (для водки больше 40 градусов цена останется прежней — 209 рублей). Также законодательно установили минимальную отпускную цену для водки — 173 рубля и оптовую — 178 рублей за пол-литра.
Повышение связано с ростом акцизов, затрат на электроэнергию и на производство. Как отметил Вадим Дробиза — Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, повышение цен на водку ниже 40 градусов не скажется на гражданах, потому что в России не покупают водку такой крепости. В Россию 37-39 градусную ввозят из Европы, а ее цена и так примерно вдвое выше цен на алкоголь российских производителей.
Особого ущерба жители нашей необъятной не понесут, считают в Минфине.
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В июле рост промпроизводства в России ускорился до 3,9% Минэкономразвития представит обновленные параметры прогноза до 2024 года После выхода на пенсию продолжают работать около 40% россиян
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