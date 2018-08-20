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Право торговли в стилизованных под сказочные теремки павильонах разыграют на аукционах Москвы
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Право торговли в стилизованных под сказочные теремки павильонах разыграют на аукционах Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом говорится в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.
«Право торговли в пяти крупных нестационарных торговых объектах, расположенных в музее-заповеднике «Коломенское», разыграют на городских аукционах 12 сентября. Возможностью открыть кафе на территории одной из самых известных парковых зон Москвы предприниматели смогут воспользоваться до 7 сентября, подав заявку на участие в городских торгах», — говорится в сообщении.
Как отметил глава департамента Геннадий Дегтев, победители аукционов смогут открыть кафе в деревянных торговых точках, которые выполнены в стиле сказочных теремков.
«Лоты расположены напротив Казанского сада и вблизи Ярмарочной площади в музее-заповеднике «Коломенское». По сути, победители торгов получат готовые обустроенные пространства, останется только установить свое оборудование и мебель», — приводятся в материале слова Г. Дегтева.
Площадь павильонов варьируется от 98 кв. м до 324 кв. м. Стартовая цена права торговли варьируется от 254 тыс. руб. до 630 тыс. руб. — в зависимости от площади лота. Оплата производится ежемесячно.
Договор заключается на пять лет.
Заявки для участия в аукционах принимаются до 7 сентября. Торги пройдут 12 сентября 2018 г.
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