Эксперт назвал установление единой минимальной цены на водку технической правкой

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин прокомментировал в беседе RT вступление в силу в России с 20 августа приказа Минфина , который фиксирует минимальную розничную цену на водку на уровне 205 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра.

«Потребитель не заметит никакой разницы в магазинах, никакого подорожания не произойдёт. Это чисто техническая правка, связанная с тем, что есть проблема у организаций, когда разница в цене в один рубль на напитки крепостью, близкой 37—38—40 градусам, приводит к тому, что они могут лишиться лицензии во внесудебном порядке. Очень сложно понять диапазон и чем отличается, иногда магазины ошибаются и ставят цену на рубль больше или меньше. Для упрощения контроля и жизни участников рынка решили ряд минимальных цен объединить в одну строку», — отметил Шапкин.

При этом эксперт добавил, что «стоит объединить все минимальные цены на ликёроводочную алкогольную продукцию в независимости от крепости и установить одну».

По его словам, это было бы эффективно с точки зрения контроля.

20 августа России вступает в силу приказ Министерства финансов, который фиксирует минимальную розничную цену на водку на уровне 205 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра.

В соответствии с приказом такая цена распространяется и на «слабую» водку, крепость которой составляет от 37% до 39%.