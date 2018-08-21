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Эксперты предложили повысить минимальные цены на коньяк и ввести их для вин
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Эксперты предложили повысить минимальные цены на коньяк и ввести их для вин 

РИА Новости 32 минуты назад
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Эксперты предлагают увеличить минимальные розничные цены (МРЦ) для коньяка и игристых вин, а также ввести их для тихих вин, сообщил РИА Новости председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин.
Он рассказал, что в понедельник состоялось совещание рабочей группы по защите потребителей при реализации алкогольной продукции экспертного совета Росалкогольрегулирования (РАР). В совещании рабочей группы, которую возглавляет Шапкин, приняли участие представители компаний-участников алкогольного рынка, союзов и ассоциаций, представители РАР, НСЗПП, организаций розничной торговли, а также эксперты.
"Участники совещания рекомендовали пересмотреть минимальные цены на бренди и коньяк и ввести минимальные цены на винодельческую продукцию", — сообщил Шапкин. Так, по расчетам экспертов, при минимально возможной на данный момент закупочной цене винограда в размере 18 рублей за килограмм себестоимость производства бутылки трехлетнего коньяка объемом 0,5 литра, включая стоимость сырья, комплектующих, маркировки и налогов составляет 380-390 рублей.
"Следовательно, с учетом минимальной рентабельности производителя и торговых наценок, цена на полке магазина 0,5-литровой бутылки коньяка не должна быть менее 500 рублей", — указал Шапкин. В свою очередь, себестоимость производства виноградных и фруктовых тихих вин не может быть менее 100 рублей за 1 литр, а минимальная цена 0,7-литровой бутылки такого вина на полке магазина должна быть не менее 110 рублей.
Наконец, минимальная себестоимость производства бутылки игристого вина объемом 0,75 литра составляет, по оценкам экспертов, 150 рублей. «Следовательно, в магазине не может быть игристых вин дешевле 175 рублей за 0,75-литровую бутылку», — заключил глава НСЗПП. Участники совещания, по его словам, также отметили необходимость введения контроля за происхождением сырья для производства вино-коньячных изделий.
"Рабочая группа рекомендовала в самое ближайшее время установить контроль над минимальными ценами на винодельческую продукцию и новые минимальные цены на коньяк", — заключил Шапкин.
Минимальные розничные цены являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ на водку сейчас составляет 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк — 371 рубль, на игристые вина — 164 рубля за бутылку 0,75 литра.
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