В России начали действовать единые минимальные цены на водку

С понедельника, 20 августа, в России вступил в силу приказ Минфина об установлении новой единой цены на водку. Таким образом, минимальная стоимость спиртных напитков крепостью 37—39 градусов повышается до уровня 40-градусной продукции. Теперь как «слабая», так и «крепкая» водка стоит 205 рублей за 0,5 л. По мнению экспертов, потребитель не заметит никакой разницы в цене, поскольку речь идёт о «чисто технической правке».

С понедельника, 20 августа, вступил в силу приказ Минфина РФ о повышении единой минимальной цены на водку разной крепости. Таким образом, минимальная розничная цена на водку любой крепости приравнивается на территории России к минимальной стоимости 40-градусной водки, которая, по расчётам, составляет 205 рублей за 0,5 литра.

Приказ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации 6 июля. Через 45 суток со дня публикации этот документ вступил в действие.

Документ, кроме того, устанавливает минимальную отпускную цену производителям и оптовым продавцам водочной продукции. В соответствии с распоряжением министерства, заводы-изготовители отныне не имеют права отпускать любой вид водки ниже стоимости в 173 рубля, а оптовики — ниже 178 рублей за бутылку объёмом 0,5 л.

В результате минимальная розничная цена водки крепостью 37—38 градусов повысится на 9 рублей за 0,5 л, крепостью 38—39 градусов — на 4 рубля за 0,5 л. Как отмечает Минфин, минимальная стоимость водки более высокой крепости не изменится.

По мнению экспертов, мера связана со стремлением перекрыть производителям алкоголя «лазейку», открывавшую возможность игнорировать минимальную стоимость в случае с оборотом «слабой» водки крепостью 37—39 градусов.

«Потребитель не заметит никакой разницы в магазинах, никакого ощутимого подорожания не произойдёт, поскольку это чисто техническая правка, связанная с тем, что есть проблема у организаций, когда разница в цене в один рубль на напитки крепостью, близкой 37-38-40 градусам, приводит к тому, что они могут лишиться лицензии во внесудебном порядке, чтобы не возникало путаницы», — объяснил RT руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин

По его словам, «очень сложно понять диапазон 39—40 и 40—41 градус — чем он отличается, и магазины нередко ошибаются и ставят цену на рубль больше или меньше».

«Для упрощения контроля и упрощения жизни участников рынка и решили ряд минимальных цен объединить в одну строку, — сказал Шапкин. — Но я бы пошёл дальше и все минимальные цены на алкогольную ликёро-водочную продукцию объединил бы, и в независимости от крепости установил бы одну цену». По мнению эксперта, с точки зрения контроля за оборотом алкоголя это было бы эффективно.

Борьба за качество

В федеральном законе о госрегулировании производства и оборота алкогольсодержащей продукции указывается, что водка — спиртной напиток на основе этилового спирта, произведённого из воды и пищевого сырья, с содержанием этанола в нём — 38-56 процентов объёма готовой продукции.

В начале лета Росалкогольрегулирование предварительно рассчитало минимальные цены по единой формуле для всех видов спиртосодержащей продукции. В связи с этим участники алкогольного рынка и эксперты предупреждали, что Министерство финансов в 2018 году может пойти на пересмотр минимума розничных цен на водку.

Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в рамках борьбы с теневым производством алкогольной продукции.

В 2017 году, по данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, производство водки в нашей стране выросло на 2,5% — до 72 млн декалитров.

Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения России Олег Салагай в конце 2017 года отмечал, что доля контрафактного алкоголя на российском рынке может составлять не менее 30%.

В 2017 году Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка было проведено 6601 контрольное мероприятие в отношении 4067 организаций, осуществляющих производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. По результатам проверок в отношении сотен организаций были открыты более тысячи административных расследований и уголовных дел за производство и торговлю контрафактной продукцией.