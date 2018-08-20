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Звонить в другие города станет дешевле 

Вечерняя Москва 26 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В следующем году возможна отмена и национального роуминга
Четыре крупнейших российских мобильных оператора — МТС, «Мегафон», «Tele 2» и «Вымпелком» — до 1 сентября отменят внутрисетевой роуминг. «ВМ» разбиралась, как это отразится на доходах компаний и тратах абонентов.
Импульсом к таким изменением послужило то, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга в России. Решение далось непросто: сначала инициатива долго рассматривалась, а затем крупнейшие отечественные операторы отказывались следовать ей и отменять роуминг. Но после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ситуация стала меняться. К слову, сейчас в России есть три вида роуминга — внутрисетевой (плата за звонки между абонентами сети одного оператора), национальный (звонки на номера других операторов) и международный (сети зарубежных операторов). К 1 сентября текущего года операторы отменят внутрисетевой роуминг, но если законопроект будет одобрен в трех чтениях, то с 1 января следующего года абонентов «освободят» и от национального.
Отметим, что сбор за звонки из одного региона в другой раньше взимали потому, что между собой абонентов соединяли через единого общероссийского оператора связи, а это приводило к дополнительным тратам компаний. Сейчас такой механизм практически не используется, но вот плата за услуги осталась.
По мнению экспертов, доходы компаний от роуминга в среднем составляют от 1,5 до 3%, что в общей сложности — порядка 35 миллиардов рублей. Выручка ощутимая, но по статистике роумингом внутри страны пользуются только 7% абонентов, а потому, считают аналитики, поднимать цены на тарифы из-за отмены роуминга компании не будут.
— Сейчас среди операторов существует серьезная конкуренция. Крупным компаниям приходится нелегко, — рассказал аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. — Поэтому поднимать цены — значит терять абонентов. Конечно, операторы захотят компенсировать те доходы, которые были от внутрисетевого роуминга. Если цены на тарифы из-за этого и вырастут, то не сильно. По моим оценкам, от внутрисетевого роуминга выручка компаний составляла не больше 1,5-2%. И возместить полностью эту сумму путем поднятия цен вряд ли возможно. Скорее всего, цены на тарифы вырастут на 20-30% от этих самых 1,5-2%. К примеру, если пакет услуг стоил 300 рублей, то он подорожает всего на пару рублей. Позже надбавку к стоимости сделает и инфляция. Но все равно, ждать резких существенных скачков на цены не стоит.
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