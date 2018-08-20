Звонить в другие города станет дешевле

В следующем году возможна отмена и национального роуминга

Импульсом к таким изменением послужило то, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга в России. Решение далось непросто: сначала инициатива долго рассматривалась, а затем крупнейшие отечественные операторы отказывались следовать ей и отменять роуминг. Но после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ситуация стала меняться. К слову, сейчас в России есть три вида роуминга — внутрисетевой (плата за звонки между абонентами сети одного оператора), национальный (звонки на номера других операторов) и международный (сети зарубежных операторов). К 1 сентября текущего года операторы отменят внутрисетевой роуминг, но если законопроект будет одобрен в трех чтениях, то с 1 января следующего года абонентов «освободят» и от национального.

Отметим, что сбор за звонки из одного региона в другой раньше взимали потому, что между собой абонентов соединяли через единого общероссийского оператора связи, а это приводило к дополнительным тратам компаний. Сейчас такой механизм практически не используется, но вот плата за услуги осталась.

По мнению экспертов, доходы компаний от роуминга в среднем составляют от 1,5 до 3%, что в общей сложности — порядка 35 миллиардов рублей. Выручка ощутимая, но по статистике роумингом внутри страны пользуются только 7% абонентов, а потому, считают аналитики, поднимать цены на тарифы из-за отмены роуминга компании не будут.