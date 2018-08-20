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Состояние рынка валютной ликвидности быстро придет в норму
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Состояние рынка валютной ликвидности быстро придет в норму 

Прайм 20 минут назад
Нервозное окончание недели на локальном валютном рынке с «заходом» пары USD/RUB на уровни 67.50-67.60 против 66.80 в четверг транслировалось в повышение ставок долларового фондирования. В основном, стресс виден на самых коротких горизонтах: вмененные ставки овернайт и 1 неделя потеряли 30-40 бп до минимальных с начала августа уровней 5.51% и 5.98%, соответственно. При этом, фронтальный базис расширился до —106 бп, но это пока не отразилось на среднесрочных участках — 3-месячный базис по-прежнему торгуется вблизи —70 бп, тогда как 1-летний базис устремился к —150 бп.
В подобных обстоятельствах банки воспользовались валютным свопом от ЦБ и привлекли в пятницу $34.8 млн Тем не менее, мы полагаем, что это временная мера и состояние рынка валютной ликвидности даже в условиях сложившейся санкционной и внешней неопределенности быстро придет в норму.
Мы полагаем, что отток валюты по текущему счету платежного баланса в августе из-за выплаты дивидендов все же будет компенсирован реинвестированием этих средств основными акционерами, что позволит поддержать баланс краткосрочной валютной ликвидности в банках.
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