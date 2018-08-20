Деревянные терема впервые выставили на торги под аренду кафе в парке Москвы «Коломенское»

МОСКВА, 20 августа. / ТАСС /. Нестационарные объекты в виде настоящих деревянных теремов впервые в истории столичного парка «Коломенское» выставили на онлайн-торги с возможностью открыть там бизнес. Об этом в понедельник сообщила ТАСС в пресс-службе московского департамента по конкурентной политике.

"В истории парка ["Коломенское"] объекты на торги в виде деревянных теремов выставлены впервые. Всего в заповеднике будет разыграно пять павильонов. Стартовая цена права торговли варьируется от 254 тысяч рублей до 630 тысяч рублей — в зависимости от площади лота", — сообщили в департаменте.

По словам главы департамента Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева, «Коломенское» является «одной из самых известных парковых зон в Москве».

"Победители аукционов получают возможность открыть кафе в уже установленных деревянных торговых павильонах, выполненных в стиле сказочных теремков. Лоты расположены напротив Казанского сада и вблизи Ярмарочной площади в музее-заповеднике «Коломенское». По сути, победители торгов получат готовые обустроенные пространства, останется только установить свое оборудование и мебель", — отметил Дегтев.

По данным департамента, площадь объектов варьируется от 98 кв. метров до 324 кв. метров. Во всех теремках предусмотрены зоны посадки. Заявки для участия в аукционах принимаются до 7 сентября. Торги пройдут 12 сентября 2018 года.