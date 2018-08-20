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В Красноярске подсчитали стоимость «корзины школьника»
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В Красноярске подсчитали стоимость «корзины школьника» 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Эксперты сервиса объявлений «Юла» проанализировали цены на школьные товары в Красноярске и выяснили, сколько стоит собрать ребенка к 1 сентября.
В «корзину школьника» вошли следующие товары: форма, детская обувь, блузка, рюкзак, канцтовары, букет и учебная мебель. На все эти вещи красноярским родителям придется потратить минимум 6 тысяч рублей. Это на 13% дороже, чем в среднем по стране. Красноярск в этом рейтинге цен оказался третьим, город опередили Москва (6800 рублей) и Сочи (6400).
«В тройку городов с самыми низкими ценами вошли Самара (3 500 рублей), Казань (3 700 рублей) и Тюмень (3 800 рублей)», — рассказали аналитики.
Самыми дорогими в Красноярске оказались школьные туфли. За них придется отдать в среднем 2,1 тысячи рублей. Форма и рюкзак обойдутся минимум в 1600 рублей, а канцтовары — в 400 рублей. Обычная школьная мебель в Красноярске стоит 1200 рублей за комплект (стол и стул).
Напомним, краевой Роспотребнадзор запустил в Красноярске «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Для того, чтобы получить консультацию специалистов, достаточно позвонить по телефону 8 (391) 226-89-50.
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