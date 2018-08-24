Рынок акций Филиппин закрылся падением, PSEi Composite снизился на 0,48%

Investing.com — Фондовый рынок Филиппин завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов банковских и финансовых услуг, недвижимости и услуг.

На момент закрытия на Филиппинской фондовой бирже PSEi Composite снизился на 0,48%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSEi Composite по итогам сегодняшних торгов были акции San Miguel Corp (PS:SMC), которые подорожали на 11,80 п. (7,38%), закрывшись на отметке в 171,80. Котировки First Gen Corp (PS:FGEN) выросли на 0,24 п. (1,54%), завершив торги на уровне 15,80. Бумаги Universal Robina Corp (PS:URC) выросли в цене на 2,00 п. (1,42%), закрывшись на отметке 143,00.

Лидерами падения стали акции Megaworld Corp (PS:MEG), цена которых упала на 0,260 п. (5,26%), завершив сессию на отметке 4,680. Акции Bank of the Philippine Islands (PS:BPI) поднялись на 3,10 п. (3,24%), закрывшись на уровне 92,70, а GT Capital Holdings Inc (PS:GTCAP) снизились в цене на 25,00 п. (2,79%) и завершили торги на отметке 870,00.

На Филиппинской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (121) превысило количество закрывшихся в плюсе (74), а котировки 54 акций практически не изменились.

Котировки акций San Miguel Corp (PS:SMC) выросли до максимума, подорожав на 7,38%, 11,80 п., и завершили торги на отметке 171,80.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,20%, или 2,40, достигнув отметки $1.196,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 0,81%, или 0,55, до $68,38 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,70%, или 0,52, до отметки $75,25 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CNY/PHP снизилась на 0,15% до 7,7738, а котировки USD/PHP упали на 0,14%, достигнув отметки 53,475.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,15% до 95,41.