Рынок акций Филиппин закрылся падением, PSEi Composite снизился на 1,09%

Investing.com — Фондовый рынок Филиппин завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов холдинговых компаний, разработки и нефтедобычи и промышленности.

На момент закрытия на Филиппинской фондовой бирже PSEi Composite снизился на 1,09%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSEi Composite по итогам сегодняшних торгов были акции LT Group Inc (PS:LTG), которые подорожали на 0,200 п. (1,14%), закрывшись на отметке в 17,700. Котировки First Gen Corp (PS:FGEN) выросли на 0,12 п. (0,78%), завершив торги на уровне 15,52. Бумаги Globe Telecom Inc (PS:GLO) выросли в цене на 15,00 п. (0,76%), закрывшись на отметке 1.985,00.

Лидерами падения стали акции Ayala Corp (PS:AC), цена которых упала на 44,00 п. (4,40%), завершив сессию на отметке 955,00. Акции JG Summit Holdings Inc (PS:JGS) поднялись на 2,200 п. (4,11%), закрывшись на уровне 51,300, а Manila Electric Co (PS:MER) снизились в цене на 12,80 п. (3,53%) и завершили торги на отметке 350,20.

На Филиппинской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (114) превысило количество закрывшихся в плюсе (83), а котировки 40 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,95%, или 11,20, достигнув отметки $1.195,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 0,21%, или 0,14, до $65,35 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,67%, или 0,48, до отметки $72,31 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CNY/PHP выросла на 0,46% до 7,7866, а котировки USD/PHP повысились на 0,07%, достигнув отметки 53,350.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,17% до 96,16.