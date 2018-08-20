Фондовый рынок США показывает силу второй день подряд

Москва, 20 августа — «Вести. Экономика». В пятницу, 17 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов. При этом индекс голубых фишек закрылся на максимальной отметке с февраля. За день до этого, в четверг, игроки воодушевились новостями о планирующихся переговорах между США и Китаем, и эти известия компенсировали негатив от темы турецкого кризиса.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Опубликованная в пятницу статистика выглядела не лучшим образом — индекс потребительского доверия университета Мичигана (предварительный) в августе уменьшился с 97,9 пункта до 95,3 пункта вопреки ожиданиям положительной динамики. Масштаб ралли также ограничивался медвежьими настроениями в хай-теке.

Внешний фон для американской сессии складывался смешанный — азиатские площадки торговались преимущественно в плюсе, а европейские площадки — в основном в минусе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 110,59 пункта или 0,43% до уровня в 25669,32 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 9,44 пункта или 0,33% до отметки 2850,13 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 9,81 пункта или 0,13% и достиг отметки 7816,33 пункта.

На сырьевом рынке сентябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на $0,45 до уровня $65,91 за баррель, цена на золото с поставкой в декабре на COMEX понизилась на $0,20 до значения $1184,20 за тройскую унцию.

J&J, Pfizer, В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось чуть больше половины бумаг, в т.ч. более 1% прибавили Cisco Apple . Растеряли свыше 1% акции Nvidia, Netflix и Tesla.

Представители полупроводникового сектора Nvidia и Applied Materials отступили на 4,9% и 7,7% соответственно на фоне опубликованных накануне квартальных отчетов, не впечатливших Уолл-Стрит.

Ритейлер Nordstrom нарастил 13,2% рыночной капитализации, отчитавшись за квартал лучше ожиданий и повысив прогнозы по финансовым результатам.

Производитель электромобилей Tesla растерял 8,9% на фоне комментариев главы компании Илона Маска о прошлом годе как «самом трудном и болезненном» в его карьере.

Саидова Зарина, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК «ФИНАМ»