Биржи Европы растут в ожидании американо-китайской встречи по торговле

Основные европейские фондовые индексы торгуются в плюсе на ожиданиях очередного раунда торговых переговоров США и КНР, который состоится на этой неделе, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.03 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,56%, до 7601,25 пункта, французский CAC 40 на 0,61%, до 5377,71 пункта, немецкий DAX — на 1%, до 12332,92 пункта.

Участники европейских рынков ждут торговых переговоров США и Китая. Делегация из Пекина во главе с заместителем министра коммерции страны Ван Шоувэнем и чиновники США во главе с заместителем министра финансов США по международным делам Дэвидом Малпассом встретятся 22-23 августа.

Ранее Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия из большинства стран, включая Китай. Ряд государств объявил о собственных ответных мерах. Так, Китай ввел пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию, преимущественно из штатов, где избиратели поддержали Трампа на выборах.