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Биржи Европы растут
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Биржи Европы растут в ожидании американо-китайской встречи по торговле 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные европейские фондовые индексы торгуются в плюсе на ожиданиях очередного раунда торговых переговоров США и КНР, который состоится на этой неделе, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 12.03 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,56%, до 7601,25 пункта, французский CAC 40 на 0,61%, до 5377,71 пункта, немецкий DAX — на 1%, до 12332,92 пункта.
Участники европейских рынков ждут торговых переговоров США и Китая. Делегация из Пекина во главе с заместителем министра коммерции страны Ван Шоувэнем и чиновники США во главе с заместителем министра финансов США по международным делам Дэвидом Малпассом встретятся 22-23 августа.
Инвесторы надеются, что после этих переговоров можно ждать встречи президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина в ноябре. "США и Китай пытаются договориться о проведении в ноябре встречи президентов двух государств для урегулирования торговых споров. Предполагаемым срокам такой встречи, бесспорно, уделяется большое внимание, поскольку 6 ноября в Соединенных Штатах пройдут промежуточные выборы в Конгресс", — отмечают аналитики компании "Сбербанк КИБ" в обзоре, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Ранее Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия из большинства стран, включая Китай. Ряд государств объявил о собственных ответных мерах. Так, Китай ввел пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию, преимущественно из штатов, где избиратели поддержали Трампа на выборах.
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