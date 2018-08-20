Бесплатный сыр от брокеров: стоит ли покупать фонды с нулевой комиссией

Американский инвестиционный гигант Fidelity недавно представил два новых индексных фонда — Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Новость не заслуживала бы внимания, если бы не одно «но»: это первые в истории бесплатные индексные фонды.

Некоторые СМИ поспешили окрестить их первыми бесплатными фондами, что формально не совсем верно: фонды с нулевыми комиссиями существовали и до этого. Например, многие фонды фондов не требуют дополнительной платы с инвестора. Вот только вкладывают они в другие фонды, которые бесплатными не являются. Fidelity сделала сильный ход, выпустив именно индексный фонд c нулевыми комиссиями (а вдобавок срезав комиссии по целому списку индексных фондов). Так что же это — революция или просто хороший маркетинг?

Игра на понижение

Предложение от Fidelity далеко от революционного. В самом деле, разница для инвестора при вложениях в Zero-фонд и его ближайшего конкурента от Charles Schwab невелика — речь идет о сотых долях процента. Если я до сегодняшнего дня платил 4% в год за инвестиции в фонд акций США, а теперь начал платить 0,9% — это реальная экономия для моего портфеля. Через 20 лет при постоянной средней доходности 7% я существенно выиграю — итоговая накопленная сумма будет больше в 1,85 раз. А что насчет перехода от 0,03% к нулю? Эффект эквивалентен 0,6% за 20 лет… негусто.

Настоящая революция началась намного раньше. В мире финансов ее затеял Джек Богл в середине 1970-х годов, и теперь она приносит плоды, трансформируя инвестиционный ландшафт по всему миру. Благодаря изобретенным им индексным фондам и курсу на минимальные издержки, который взял «корабль» Богла (компания Vanguard), вся индустрия вынуждена снижать издержки и уменьшать комиссии.

Разумеется, это не мода, — просто именно в наименее дорогие продукты и текут деньги инвесторов. Важно понимать, что низкие издержки — важнейший фактор в деле предсказания будущей эффективности инвестирования. По крайней мере к такому выводу в 2016 году пришли исследователи Morningstar, сами в этом выводе совершенно не заинтересованные.

Конкуренты вынуждены либо играть с Vanguard на его поле, либо расхлебывать последствия. А «поступь» инвестиционного гиганта из Пенсильвании крайне тяжела. Возник даже термин «эффект Vanguard»: как только фонд от этой компании появляется в каком-либо сегменте рынка, издержки фондов-конкурентов стремительно падают. Стратегия приносит свои плоды: в 2010 году Vanguard опередил Fidelity и стал крупнейшим игроком рынка взаимных фондов.

Сейчас индексные инструменты — это около трети рынка инвестиционных активов США.

Потому что могут

Вся индустрия индексных фондов, как правило, «низкозатратная»: никаких расходов на звездных управляющих и аналитиков, минимум маркетинговых ухищрений. Благодаря самой инвестиционной стратегии, то есть точному отслеживанию индекса, пассивные фонды «обыгрывают» большинство конкурентов из «активного» лагеря. Это позволяет им быть в режиме наибольшего благоприятствования у советников: эти фонды не «продают» продавцы, их «покупают» клиенты. Расходы на инфраструктуру у отдельного фонда незначительны из-за эффекта масштаба: когда у тебя много активов, ты можешь получить выгодные условия на рынке. Другая стратегия — использовать части инфраструктуры, входящие в единую группу. Так поступает, к примеру, State Street.

Небольшое препятствие на пути бесплатных фондов — это необходимость оплачивать лицензию на индекс. Поставщики индексов (индекс-провайдеры) — это, как правило, крупные и авторитетные организации, которые разрешают инвестиционным фирмам использовать свой бренд в названии фонда и получать всю необходимую поддержку для работы, а в обмен просят платить за это разрешение — лицензию. Некоторые инвестиционные дома в ряде случаев могут отказываться от услуг индекс-провайдеров и переходить к самостоятельному созданию индексов. Именно так поступила и Fidelity, но «самоиндексирование» не всегда хорошая вещь.

Главный источник доходов, позволяющий компенсировать низкую или даже нулевую комиссию фонда — это предоставление ценных бумаг «в долг» (securities lending), разумеется, на платной основе. Кто готов платить рыночную ставку за то, что в его распоряжении временно будет корзина ценных бумаг? В первую очередь, это инвестиционные банки, маркетмейкеры и брокеры, которые, в свою очередь, в дальнейшем могут «одолжить» ценные бумаги хедж-фондам. Эти финансовые «акулы» часто занимают «короткие» позиции, продавая одолженные ценные бумаги, а затем фиксируя прибыль, если удастся снизить цену. Но есть и более «мирные» способы использовать инфраструктуру предоставления бумаг в долг — снижение риска, поддержание рыночных котировок, проведение расчетов по сделкам.

В долг ценные бумаги предоставляют большинство крупных игроков финансового рынка: взаимные фонды, пенсионные фонды, страховые компании. Компания Markit оценивает объем «заимствованных» ценных бумаг в $2,5 трлн — примерно столько же активов во всех американских хедж-фондах. Насколько эта деятельность доходна? Совокупный заработок, по данным Markit, составляет примерно $3,1 млрд в год.

Однако желание выиграть войну за потоки клиентских денег не стоит считать альтруизмом. Привлекая клиентов эффектом распродажи, инвестиционные конгломераты наверняка надеются продать сопутствующие более дорогие товары (финансовые продукты) или дополнительные услуги. Отчасти такая стратегия напоминает расчет создателей знаменитой шведской сети мебельных магазинов: я прихожу за какой-то мелочью, а попутно оставляю деньги в кафетерии и покупаю очередную сковородку с твердым намерением наконец-то начать готовить.

При наличии различных способов инвестирования вертикально интегрированные компании зачастую «перемещают» центр формирования прибыли и получают хороший маркетинговый эффект. Компания Charles Schwab запустила сервис автоматизированного управления благосостоянием — зарабатывает на небольших комиссиях биржевых фондов и размещении свободных средств. Fidelity поступила по-другому: нулевые комиссии по фондам, а дополнительный сервис управления портфелем — за отдельную плату. Vanguard недавно перестал брать деньги за торговлю всеми ETF на своей платформе.