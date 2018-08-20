ОТП Банк внес изменения в линейку вкладов в долларах

Депозит «Максимальный» теперь можно оформить в долларах.

Его минимальная сумма — 300 долларов. Срок — 91, 181, 366, 547 и 732 дня. Доходность составит 0,4—1,7% годовых.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Продуктовый виджет

Кроме того, повышены ставки в долларах по вкладу «Стабильный доход» и составят 1,7—1,95% годовых (вместо 1,5%). Минимальная сумма — 50 тыс. долларов. Срок — 366, 549 и 732 дня. Предусмотрены дополнительные взносы.

Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.