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ОТП Банк внес изменения в линейку вкладов в долларах
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ОТП Банк внес изменения в линейку вкладов в долларах 

Банки.ру 28 минут назад
Депозит «Максимальный» теперь можно оформить в долларах.
Его минимальная сумма — 300 долларов. Срок — 91, 181, 366, 547 и 732 дня. Доходность составит 0,4—1,7% годовых.
Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
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Кроме того, повышены ставки в долларах по вкладу «Стабильный доход» и составят 1,7—1,95% годовых (вместо 1,5%). Минимальная сумма — 50 тыс. долларов. Срок — 366, 549 и 732 дня. Предусмотрены дополнительные взносы.
Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
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