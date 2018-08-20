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«Эксперт РА» ожидает новых сделок по слиянию и поглощению в банковском секторе
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«Эксперт РА» ожидает новых сделок по слиянию и поглощению в банковском секторе 

ТАСС 22 минуты назад
МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» ожидают новых сделок по слиянию и поглощению (M&A) со стороны крупных и средних российских банков, говорится в исследовании агентства.
"Укрупнение сектора будет сопровождаться активностью крупных и средних банков в части сделок M&A. Отсутствие точек роста приведет к продолжению процесса вымывания неэффективных игроков с рынка. В свою очередь, устойчивые середняки и узкоспециализированные банки все чаще будут становиться претендентами на поглощение банками федерального уровня", — отмечают аналитики.
Кроме того, по мнению экспертов, продолжится заметный тренд на консолидацию банков, образующих банковские группы, на базе единой лицензии. «Крупные игроки будут использовать возможность для углубления диверсификации бизнеса с помощью покупки кредитных портфелей у банков, которые испытывают трудности либо планируют сокращать присутствие на российском банковском рынке. В результате концентрация активов на 20 крупнейших банках продолжит увеличиваться: к началу 2020 года она вырастет до 82-83% с 80% на 1 июля 2018 года», — поясняют аналитики.
Также «Эксперт РА» ожидает, что розничное кредитование как полноценный драйвер банковского рынка изживет себя. По мнению аналитиков агентства, большинство банков не сможет компенсировать создание резервов доходами от новых выдач и, как следствие, сохранить текущий уровень рентабельности. Связано это будет с тем, что, в частности, за период с середины 2017 года по июль 2018 года объем задолженности физлиц перед банками вырос на 19%, динамика сегмента достигла пика с 2014 года. Одновременно реальные располагаемые денежные доходы населения стагнировали.
Вместе с тем аналитики ожидают обострения конкуренции в корпоративном сегменте и сегменте банковских гарантий, а также развития новых банковских сервисов, которые позволят удержать клиентов небольшим банкам.
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