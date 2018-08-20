Управа Старого Крюково приглашает жителей района принять участие в экологической акции

В Ресурсном центре НКО Зеленограда в корпусе 239 стартовала акция по сбору пластиковых крышек. На вырученные деньги будут закуплены товары для нуждающихся детей. Акция продлится до 24 августа.

Проведение акции по сбору пластиковых крышек стало доброй традицией. На вырученные деньги от предыдущих 10 акций 80 детям — сиротам волонтёры купили инвалидные коляски на общую сумму 1 395 тысяч рублей.

Участникам благотворительной акции в Зеленограде стали дети из детских садов, школ, сотрудники различных организаций, обычные горожане. Организаторы просят приносить крышечки не в пакетах, а в закрытых пятилитровых пластиковых бутылках. Об этом сообщает сайт управы Старого Крюково.