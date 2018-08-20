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S&P: снижение уровня долга в Китае может занять 7 лет
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S&P: снижение уровня долга в Китае может занять 7 лет 

Вести Экономика 47 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 20 августа — «Вести. Экономика». Китаю может потребоваться до семи лет на сокращение уровня долга, сообщает Bloomberg со ссылкой на агентство S&P Global.
Фото: EPA/ADRIAN BRADSHAW
Китайские компании нефинансового сектора, вероятно, будут лидировать в процессе сокращения долговой нагрузки.
Правительство страны может увеличить бюджетные расходы, чтобы частично компенсировать замедление роста корпоративных затрат, считают в S&P.
Если целевой показатель соотношения долга к ВВП Китая будет закреплен на уровне I квартала 2017 года в 188,8%, разницу между этим показателем и его долгосрочным трендом, которая составляет 22,3%, можно будет ликвидировать только за счет фактического снижения отношения долга к ВВП.
Для устранения этого разрыва может потребоваться семь лет, учитывая, что показатель растет на 0,8 процентного пункта за квартал.
Как сообщали «Вести. Экономика», в июле Международный валютный фонд (МВФ) отметил устойчивость экономики Китая в краткосрочной перспективе, но предупредил, что внешние угрозы возросли, а общие риски смещены в сторону снижения.
Фонд ожидает, что экономика Китая вырастет на 6,6% в этом году, после того как в 2017 году рост ВВП ускорился до 6,9%.
Столкнувшись с замедлением внутреннего спроса и потенциальными последствиями торговой войны с США, китайские власти в последнее время усилили поддержку экономики и смягчили свою позицию по сокращению заемных средств.
Борьба с рисками в финансовой системе, вероятно, окажет давление на рост ВВП, и властям, «вероятно, придется поддерживать сильный рост кредитования для достижения своих целей роста, что будет происходить за счет дальнейшего увеличения долга нефинансового сектора», заявил МВФ.
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