Евро подбирается к 80: очередные санкции обрушили рубль

Курс евро превысил отметку в 79 рублей впервые с 11 апреля 2018 года, доллар торгуется выше отметки 68 рублей впервые с 13 августа 2018-го.

Об этом свидетельствуют торги на Московской бирже , которые эксперты объясняют реакцией рынка на вступление с 22 августа нового пакета антироссийских санкций со стороны США.

Вашингтон применил их из-за того, что Москва якобы причастна к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери.