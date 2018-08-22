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Евро подбирается к 80: очередные санкции обрушили рубль
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Евро подбирается к 80: очередные санкции обрушили рубль 

Вести.Ru 15 часов назад
Фото: Вести.Ru
Курс евро превысил отметку в 79 рублей впервые с 11 апреля 2018 года, доллар торгуется выше отметки 68 рублей впервые с 13 августа 2018-го.
Об этом свидетельствуют торги на Московской бирже, которые эксперты объясняют реакцией рынка на вступление с 22 августа нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Вашингтон применил их из-за того, что Москва якобы причастна к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери.
Второй пакет антироссийских санкций ожидается в ноябре 2018 года — он может включать существенное снижение дипломатических отношений между РФ и США, приостановку полетов в Америку для государственной авиакомпании «Аэрофлот», а также почти полное ограничение экспорта и импорта.
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