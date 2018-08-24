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Госдеп сообщил, когда вступят в силу санкции США против РФ по делу Скрипалей
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Госдеп сообщил, когда вступят в силу санкции США против РФ по делу Скрипалей 

Вести Экономика 26 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 24 августа — «Вести. Экономика» Представитель Госдепартамента США сообщил СМИ, что срок уведомления, предусмотренный законом истек 22 августа.
Фото: jw-ru.blogspot.com  Американские санкции против РФ по «делу Скрипалей» вступят в силу 27 августа. Текст закона будет опубликован в Федеральном регистре, сообщают СМИ со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
"Срок уведомления, предусмотренный законом… истек 22 августа​​​. Мы подписали уведомление в федеральном регистре, которое вводит в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа", — цитирует агентство собеседника.
Соединенные Штаты намерены ввести антироссийские санкции из-за обвинений Лондона по инциденту в британском Солсбери. Там в марте этого года были отравлены бывший офицер российских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь.
Британское правительство утверждает, что к этому причастно российское государство. Москва это категорически отрицает: обвинения Лондона безосновательны. И в британском МИДе уже признали, что выводы были сделаны на основании собственных оценок информации: в секретной лаборатории Минобороны Британии так и не смогли установить источник происхождения вещества А234, уже известного на весь мир как «яд Новичок», которым были отравлены Скрипали. Однако Британия продолжает обвинять Россию. Этим и пользуется Белый дом, вводя новый пакет ограничительных мер.
Продолжение под вопросом Между тем, как сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, Вашингтон не станет применять какие бы то ни было новые санкции в отношении России, если посчитает, что Москва не вмешивается в американские избирательные процессы.
При этом Болтон отметил, что еще предстоит определить, как стороны урегулируют ситуацию вокруг прошлого вмешательства. Часть американского истеблишмента утверждает, что Россия якобы вмешивалась в президентские выборы в США в 16-ом году, помогая в выборной гонке Дональду Трампу. Российская сторона это отрицает. Как, собственно, и сам Трамп.
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