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Источник: ЕС не поддержит инициативу Британии об ужесточении антироссийских санкций
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Источник: ЕС не поддержит инициативу Британии об ужесточении антироссийских санкций 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: Газета.Ru
Дипломаты в Брюсселе заявили, что Евросоюз (ЕС), скорее всего, не поддержит инициативу британской стороны об усилении санкций против России в связи с отравлением «Новичком» экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает Reuters.
По словам источников, они сомневаются, что будут введены дополнительные антироссийские санкции, поскольку в ЕС наблюдаются разногласия между теми, кто является сторонником «жесткой линии» в отношениях в Россией, и теми странами, которые хотят с ней сотрудничать.
По словам одного из источников, дискуссии показали, что существуют четкие границы в вопросе о вводе санкций. Он заметил, что возможно добавление отдельных имен и организаций в «черные списки», но более масштабные секторальные меры исключены.
"Италия, Австрия и даже Франция слишком заинтересованы в ведении бизнеса с Россией [чтобы вводить санкции]", — заявил источник.
Ранее глава британского МИДа Джереми Хант заявил о намерении призвать Евросоюз к усилению антироссийских санкций в связи с отравлением «Новичком» в Солсбери.
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