Источник: ЕС не поддержит инициативу Британии об ужесточении антироссийских санкций

Дипломаты в Брюсселе заявили, что Евросоюз (ЕС), скорее всего, не поддержит инициативу британской стороны об усилении санкций против России в связи с отравлением «Новичком» экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает Reuters.

По словам источников, они сомневаются, что будут введены дополнительные антироссийские санкции, поскольку в ЕС наблюдаются разногласия между теми, кто является сторонником «жесткой линии» в отношениях в Россией, и теми странами, которые хотят с ней сотрудничать.

По словам одного из источников, дискуссии показали, что существуют четкие границы в вопросе о вводе санкций. Он заметил, что возможно добавление отдельных имен и организаций в «черные списки», но более масштабные секторальные меры исключены.

"Италия, Австрия и даже Франция слишком заинтересованы в ведении бизнеса с Россией [чтобы вводить санкции]", — заявил источник.