Новые санкции США против России вступят в силу 27 августа

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости . Новые ограничительные меры США в отношении России, связанные с «делом Скрипалей», вступят в силу 27 августа после официальной публикации в Федеральном регистре. Об этом сообщил РИА Новости представитель Госдепартамента.

"Срок уведомления, предусмотренный законом, истек 22 августа. Мы подписали уведомление в федеральном регистре, которое вводит в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа", — сказал он.

Госдеп объявил о новых антироссийских санкциях 8 августа. Первоначально сообщалось, что первый пакет, предусматривающий запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения, вступит в силу 22 августа. Однако на сайте официальной газеты американского правительства Federal Register в этот день соответствующее уведомление так и не появилось.

Поводом для новых санкций американская администрация назвала «использование Россией химоружия в Солсбери», где в марте, согласно утверждениям британских властей, отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Москва категорически отрицает все обвинения в причастности к случившемуся.

Второй пакет санкций могут ввести через 90 дней. Он включает в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании «Аэрофлот» и почти полное прекращение американского экспорта. При этом Вашингтон заявил, что готов отказаться от второго пакета ограничений, если Россия даст гарантии неприменения химического оружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки «на местах».

В Кремле новые санкции назвали незаконными, а формулировку их введения — «категорически неприемлемой». Как заявил премьер Дмитрий Медведев , дальнейшее усиление санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны.

"Неразбериха не удивляет"

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров отметил несогласованность действий в администрации Белого дома.

"Мы уже привыкли к тому, что у них правая рука не ведает, что творит левая, поэтому такая неразбериха не удивляет, а только подтверждает мысли о недееспособности администрации, невозможности принимать согласованные решения", — сказал он в эфир радио Sputnik

По мнению эксперта, это уже беспокоит весь мир.

"Мы видим, как на санкции, наложенные в связи со строительством «Северного потока — 2», реагируют союзники и друзья США, европейцы. Они уже задумываются о создании чуть ли не собственной финансовой системы, собственного европейского банка и прочих институтов, которые позволят выйти из-под такого поднадоевшего контроля со стороны США. Поэтому я думаю, что с такими казусами будем сталкиваться и дальше. Подождем выборов в конгресс и посмотрим, сможет ли Дональд Трамп , если они будут удачны для его партии, наладить работу Белого дома", — заключил Шатров.

Чем ответит Москва

В Кремле отмечают, что, пока новые санкции не вступили в силу, говорить о конкретных ответных мерах на них преждевременно. При этом, как не раз подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , глава государства при принятии решения будет в первую очередь руководствоваться интересами нашей страны.

По словам заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, ответ Москвы не обязательно будет зеркальным.

"Мы не можем тягаться с США в экономической сфере, так как находимся в разных весовых категориях. Мы намеренно оставляем неопределенность в вопросе о том, как будем отвечать, потому что если начнем заранее что-то анонсировать, то это будет означать ослабление наших же позиций", — сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».

Замглавы МИД пояснил, что на санкции можно отвечать симметрично, асимметрично, можно расширять собственные списки подсанкционных политиков.

"Это небезразлично для американских деятелей, которые возомнили себя вершителями судеб мира. Когда кто-то из них узнает, что он или она ущемлен или ущемлена во всеобъемлющих правах, потому что он или она просто не может получить российскую визу, — это некий щелчок по носу и самолюбию", — добавил он.

Дипломат отметил, что есть множество других способов ответить не в ущерб себе. «Много рассуждений слышится о том, что Россия в ответ должна прекратить поставки в США ракетных двигателей, авиационного титана, уранового концентрата. Это „самострел“. Нам надо готовиться к тому, что американцы рано или поздно инициативно откажутся от закупок данной российской продукции или существенно их сократят. Мы не должны опережать события. С учетом нынешних настроений в США скорых перемен к лучшему в любом случае не будет», — считает Рябков.

По его словам, российская сторона может рассмотреть все варианты. «В конечном счете решение принимает президент — Верховный главнокомандующий. В должное время политическое руководство страны примет соответствующее решение», — заключил замминистра.