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Первая часть антироссийских санкций США по делу Скрипалей вступает в силу
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Первая часть антироссийских санкций США по делу Скрипалей вступает в силу 

Авторадио 7 часов назад
Фото: Экспресс-газета
Администрация США с сегодняшнего дня вводит новые санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В Госдепартаменте убеждены, что Россия нарушила американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года. Под первую часть антироссийских санкций подпадает в том числе запрет на поставку в Россию продукции двойного значения и технологий из нефтегазовой отрасли. Дело Скрипалей является лишь поводом для введения новых ограничений против России, заявил глава МИД Сергей Лавров: «Всем понятно, что санкции в отношении России введены не из-за Сирии, не из-за Украины, не из-за Крыма, не из-за чего бы то ни было, кроме как из-за желания использовать методы недобросовестной конкуренции. Продвигать абсолютно бесперспективную политику сдерживания Российской Федерации».
В дальнейшем власти США могут ввести второй пакет ограничительных мер — более жесткий, касающийся финансового сектора и торговли. К этому Штаты призывает Великобритания.
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Финансовая система РФ абсолютно стабильна, несмотря на волатильность рубля - Песков Первая часть антироссийских санкций США по делу Скрипалей вступает в силу ЦБ РФ с 17 августа отозвал лицензию у "Московского вексельного банка"
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