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Санкции США против России по «делу Скрипалей» вступят в силу 27 августа
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Санкции США против России по «делу Скрипалей» вступят в силу 27 августа 

Авторадио 12 минут назад
Фото: Newsru.com
Об этом сообщил РИА Новости представитель американского госдепартамента. Инцидент произошел 4 марта в английском городе Солсбери. Там нашли отравленными бывшего советского разведчика, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Местные власти заявили, что в этом виновато российское государство. В результате разгорелся крупный международный скандал. Никаких официальных доказательств британская полиция не предоставила, сотрудничать с нашими следователями отказалась. Москва категорически отрицает свою причастность к делу. Министр иностранных дел Сергей Лавров еще в мае заявил, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
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