США не опубликовали планировавшиеся санкции против России по делу Скрипалей 

Об этих санкциях было объявлено 8 августа. Представители администрации США тогда говорили, что санкции будут опубликованы ориентировочно 22 августа, хотя точной даты не называлось.
Госдепартамент и министерство финансов США не ответили на запросы РИА Новости о том, когда именно планируется опубликовать санкции. Основанием для ввода ограничительных мер были обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.