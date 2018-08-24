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В Госдепе назвали новую дату введения санкций против России
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В Госдепе назвали новую дату введения санкций против России 

Газета.Ru 2 часа назад
Новые санкции США из-за дела Скрипалей могут вступить в силу в понедельник, 27 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Госдепа.
Представитель отметил, что предусмотренный законом срок уведомления о санкциях в федеральном регистре истек 22 августа.
"Мы подписали уведомление в федеральном регистре, которое вводит в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа", — заявил представитель.
Соединенные Штаты введут новые антироссийские санкции из-за отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российские власти неоднократно отрицали причастность России к нападению на Скрипалей.
Ранее ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Сергей Ознобищев предположил, что новые санкции против России пока не вступили в силу из-за действий президента США Дональда Трампа.
Новые санкции направлены против российских банков, добывающих компаний и товаров двойного назначения. К последним относятся отдельные виды сырья, материалов, оборудования, а также технологии, которые могут использоваться не только в гражданских, но и в военных целях.
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