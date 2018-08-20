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Суд окончательно подтвердил законность отзыва лицензии «Югры»
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Суд окончательно подтвердил законность отзыва лицензии «Югры» 

Инфо 24 46 минут назад
Фото: Инфо 24
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение о признании законным отзыва лицензии у банка «Югра».
Ранее бывшее руководство банка просило признать приказ Центробанка (ЦБ) об отзыве лицензии недействительным. Арбитражный суд Москвы в декабре 2017 года отклонил заявление, а Девятый арбитражный апелляционный суд в марте оставил это решение в силе.
Суд указал, что из-за характера нарушений и введения санкций Центробанк был прав, отозвав лицензию у «Югры».
10 июля 2017 года ЦБ ввел временную администрацию в «Югре». Банком стало управлять Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Регулятор наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры» и постановил начать страховые выплаты вкладчикам.
Через девять дней Генпрокуратура заявила, что для введения временной администрации в банке «Югра» не было оснований. По мнению надзорного ведомства, ЦБ своим решением нанес бы ущерб федеральному бюджету на 170 млрд рублей — сумму страховых выплат. Это стало первым случаем, когда прокуратура раскритиковала действия Центробанка в отношении проблемных банков.
Несмотря на это, АСВ начало выплаты вкладчикам. Руководство Агентства по страхованию вкладов было вызвано в прокуратуру.
Владельцы «Югры» подали на Центробанк иск в Арбитражный суд Москвы и требовали признать введение временной администрации незаконным.
28 июля 2017 года ЦБ отозвал лицензию у «Югры», посчитав невозможным финансовое оздоровление банка. Причинами были названы неисполнение банком требований регулятора. Кроме того, собственные средства «Югры» стали меньше значения уставного капитала.
Дыра в капитале банка «Югра» за неделю до отзыва лицензии оценивалась в 7 млрд рублей. В середине августа 2017 года стало известно, что отрицательный капитал вырос более чем в четыре раза — до 31 млрд рублей.
Руководство «Югры» неоднократно пыталось оспорить в судах не только введение временной администрации, но и отзыв лицензии. Во всех случаях апелляционные инстанции принимали сторону Центробанка.
На 1 июля 2017 года «Югра» занимала 29-е место по величине активов среди банков России. Объем вкладов физлиц составлял почти 185 млрд рублей. Никогда прежде ЦБ не отзывал лицензию у такого крупного банка.
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