Акции Tesla упали на фоне слухов о переговорах фонда из Саудовской Аравии с конкурентами компании

Издание отмечает, что переговоры проходят в условиях полной секретности, поэтому их детали пока не раскрываются. Аналитики рынка утверждают, что переговоры фонда с Lucid Motors могут ничем не кончиться.

Акции Tesla на фоне этих новостей обвалились на 6% — до $287 за штуку. Эксперты из инвестиционного банка JPMorgan прогнозируют падение стоимости акций Tesla в ближайшее время еще на треть до $195 за бумагу.

Недавно фонд Саудовской Аравии выкупил 5% акций Tesla за $2 млрд, после чего Илон Маск рассказал, что представители PIF инициировали новые переговоры по вопросу превращения компании в частную, предложив купить все акции по цене $420 за штуку. Позже стало известно, что в сделке по превращению Tesla в частную компанию якобы может принять участие вторая организация Маска, космическая компания SpaceX

В результате этого заявления Илона Маска на него подали в суд несколько акционеров компании за ложную информацию, которая привела к резкому росту акций Tesla, а американские финансовые регуляторы развернули официальное расследование.