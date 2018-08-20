Россия стала нетто-экспортером баранины

Впервые в России экспорт баранины существенно превысил импорт.

Так, по данным Российского экспортного центра, если в октябре прошлого года ее экспорт составил 23 тонны, в июне нынешнего — 1151 тонну.

"Российская экономика смогла дополнительно заработать от экспорта баранины 20 млн долларов, что эквивалентно, например, 2/3 от выручки экспорта свинины, — поясняет генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев . — При сохранении текущего месячного уровня мы сможем достигнуть объемов экспорта в размере 10 тысяч тонн в год. Не более десятка стран мира имеют такие же экспортные мощности баранины, как сейчас наша страна".