Россия стала нетто-экспортером баранины 

Впервые в России экспорт баранины существенно превысил импорт.
Так, по данным Российского экспортного центра, если в октябре прошлого года ее экспорт составил 23 тонны, в июне нынешнего — 1151 тонну.
"Российская экономика смогла дополнительно заработать от экспорта баранины 20 млн долларов, что эквивалентно, например, 2/3 от выручки экспорта свинины, — поясняет генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев. — При сохранении текущего месячного уровня мы сможем достигнуть объемов экспорта в размере 10 тысяч тонн в год. Не более десятка стран мира имеют такие же экспортные мощности баранины, как сейчас наша страна".
Основным потребителем российской баранины стал Иран. Напомним, что в мае на полях Астанинского экономического форума страны Евразийского экономического союза и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли, в рамках которого зафиксировано, что импортная пошлина на эту продукцию не превысит 5%.