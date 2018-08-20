Передвижной пункт сбора помощи акции «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» заработает и в Конькове

С 23 по 31 августа в Москве пройдет тринадцатая общегородская ежегодная акция «Семья помогает семье: Готовимся к школе!», в рамках которой для ребят из нуждающихся семей соберут одежду, обувь, канцелярские товары и школьно-письменные принадлежности.

Как сообщается на сайте муниципального округа Коньково, в нашем районе 23 августа 2018 года с 10 до 17.00 будет работать передвижной пункт сбора благотворительной помощи. Его можно будет найти по адресу: улица Профсоюзная, дом 91 (метро «Беляево», выход к магазину «Ашан»).

Приглашаем Вас принять участие в акции и помочь подготовить к школе детей, которые нуждаются в помощи и поддержке!