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Биржи АТР закрылись в плюсе
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Биржи АТР закрылись в основном в плюсе на ожиданиях переговоров КНР и США 

Прайм 42 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника ростом в ожидании торговых переговоров Китая и США, опустился лишь японский Nikkei, где аутсайдерами торгов стали горнодобывающие и металлургические компании.
По итогам понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,1%, до 2698,47 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,6%, до 1451,07 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 1,41%, до 27598,02 пункта, корейский KOSPI — на 0,04%, до 2247,88 пункта. австралийский S&P/ASX 200 — вырос на 0,09%, до 6345 пунктов.
Японский Nikkei 225 опустился на 0,32%, до 22199 пунктов. Сильнее всего при этом подешевели бумаги компаний металлургического сектора — так, акции Mitsui Mining and Smelting Co. снизились в цене на 5%, Sumitomo Metal Mining Co — на 2,5%, The Japan Steel Works — на 2%, изготовителя цинковых изделий Toho Zinc — на 1,8%.
В целом же позитивным фактором на азиатских торгах стали новости в связи с предстоящими торговыми переговорами между делегациями США и Китая, первый раунд которых начнется уже на этой неделе. Несмотря на то, что большинство аналитиков не ожидают окончательных результатов по итогам этого раунда, возобновление переговоров уже воспринимается как сигнал к будущему урегулированию торговых трений.
Китай и США с февраля по июнь этого года провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Однако после последней встречи в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились в силу того, что они не смогли достигнуть какой-либо договоренности, при этом китайская сторона назвала взаимные уступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений о торговле.
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