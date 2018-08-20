Роснедра признали несостоявшимися аукционы на три участка в Омской области

Роснедра признали несостоявшимися аукционы на геологическое изучение, разведку и добычу на трех нефтегазовых участках в Омской области с суммарными ресурсами 148,5 млн тонн нефти по категории Д1, следует из материалов ведомства.

На аукционы [были выставлены] (https://rns.online/energy/Rosnedra-obyavili-auktsioni-na-tri-uchastkov-v-Omskoi-oblasti-s-resursami-1485-mln-tonn-nefti-2018-05-08/) Кутисский, Нововасильевский и Туйский участки.

Аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Разовый платеж за участие в аукционе на Кутисский участок составлял 102 млн рублей, на Нововасильевский участок — 108,4 млн рублей, на Туйский участок — 112,6 млн рублей.

Кутисский участок расположен в Тарском районе Омской области. Ресурсы нефти на Кутисском участке по категории Д0 оцениваются в 9,17 млн тонн, Д1 — 32,8 млн тонн.

Нововасильевский участок расположен в Тевризском, Тарском и Знаменском районах Омской области. Ресурсы нефти на Нововасильевском участке по категории Дл оцениваются в 12,5 млн тонн, Д1 — 68 млн тонн.

Туйский участок расположен в Тевризском и Тарском районах Омской области. Ресурсы нефти на Туйском участке по категории Д0 оцениваются в 7,276 млн тонн, Дл — 3,4 млн тонн, Д1 — 47,7 млн тонн.