Потребительские расходы не могут вырваться из стагнации

В июле рост оборота розничной торговли замедлился до 2,5% г. /г. главным образом из-за продуктов питания (1,5% г. /г. против 3,2% г. /г. в июне в реальном выражении), однако непродовольственный сегмент продолжил ускоряться (3,3% г. /г. против 2,9% г. /г. в июне). Динамика платных услуг населению остается сдержанной (1,6% г. /г. против 1,3% г. /г. в июне). В результате, по нашим оценкам, рост потребительских расходов в целом (оборот розницы + платные услуги населению) снизился до 2,2% г. /г. (2,6% г. /г. в июне).

Потребительские расходы в реальном выражении не ускоряются уже длительное время: темп 2,3-2,5% г. /г. наблюдается почти в течение года, и он заметно меньше, чем в докризисный период (4-5% в среднем). Отсутствие позитивных изменений демонстрируют и альтернативные индикаторы: средний чек ритейлеров (рассчитываемый агентством Ромир) в июне и июле снижался г. /г. (в номинальном выражении), а его рост с начала года в целом близок к нулю.

В числе основных причин — слабость реальных располагаемых доходов населения: по нашим оценкам, их динамика м. /м. (с исключением сезонности) остается околонулевой в течение последних 4 месяцев. Улучшение годовых цифр полностью обусловлено эффектом базы: в июле 2017 г. доходы просели на 2,4% м. /м., а в августе мы ожидаем их ухудшение, так как в августе 2017 г. рост м. /м. был околонулевым.