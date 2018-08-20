Ещё
Акционеры «МегаФона» одобрили схему выкупа акций в рамках делистинга с LSE
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.01
$
67.34
76.50
76.85
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.50
74.30
Индексы и котировки Brent
72.13
+0.03 Золото
1188.02
–0.02 РТС
1065.33
–0.11
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1412
–0.0142
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08

Акционеры «МегаФона» одобрили схему выкупа акций в рамках делистинга с LSE 

Банки.ру 8 минут назад
Акционеры оператора мобильной связи «МегаФон» одобрили схему выкупа акций у кипрской «дочки» в рамках делистинга с Лондонской фондовой биржи, сообщается в материалах компании.
Из 620 млн голосов, принадлежащих акционерам компании, в собрании приняли участие обладатели около 156 млн, голоса «за» составили почти 137 млн  «Дать согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: договора возобновляемого займа между «МегаФон» и MegaFon Investments Cyprus Limited, и/или вкладов «МегаФон» в имущество и/или в уставный капитал компании MegaFon Investments Cyprus Limited…», — говорится в сообщении компании.
В июле совет директоров компании одобрил делистинг с Лондонской биржи. «МегаФон» через дочернюю MegaFon Investments Cyprus Limited выкупит до 128,9 млн обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (GDR), составляющих 20,8% всех акций компании.
В августе «МегаФон» получил от Альфа-Банка 21 млрд рублей в рамках действующего кредитного соглашения на 25 млрд рублей сроком на три года. Также оператор заключил кредитное соглашение со Сбербанком на 80 млрд рублей.
Новость
Банки.ру: последние новости
Валюты дорожают в рублю в начале торгов Фондовые торги в РФ стартовали в плюсе Рубль укрепляется на открытии валютных торгов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За просмотр порно начнут платить80
Бомба под доходы россиян: что разгонит цены
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами101
Украина оказалась на краю пропасти из-за горячей воды281
Правительство нашло способ потратить триллионы5
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение