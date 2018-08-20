Акционеры «МегаФона» одобрили схему выкупа акций в рамках делистинга с LSE

Акционеры оператора мобильной связи «МегаФон» одобрили схему выкупа акций у кипрской «дочки» в рамках делистинга с Лондонской фондовой биржи, сообщается в материалах компании.

Из 620 млн голосов, принадлежащих акционерам компании, в собрании приняли участие обладатели около 156 млн, голоса «за» составили почти 137 млн «Дать согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: договора возобновляемого займа между «МегаФон» и MegaFon Investments Cyprus Limited, и/или вкладов «МегаФон» в имущество и/или в уставный капитал компании MegaFon Investments Cyprus Limited…», — говорится в сообщении компании.

В июле совет директоров компании одобрил делистинг с Лондонской биржи. «МегаФон» через дочернюю MegaFon Investments Cyprus Limited выкупит до 128,9 млн обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (GDR), составляющих 20,8% всех акций компании.

В августе «МегаФон» получил от Альфа-Банка 21 млрд рублей в рамках действующего кредитного соглашения на 25 млрд рублей сроком на три года. Также оператор заключил кредитное соглашение со Сбербанком на 80 млрд рублей.

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