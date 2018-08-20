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«МегаФон» профинансирует выкуп своих акций в размере до 117 млрд руб
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«МегаФон» профинансирует выкуп своих акций в размере до 117 млрд руб 

Вести Экономика 33 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 20 августа — «Вести. Экономика». Акционеры "МегаФона" на общем собрании одобрили договор возобновляемого займа со своей «дочкой» MegaFon Investments Cyprus Limited (MICL) и вклад в ее имущество и уставный капитал.
Об этом говорится в опубликованном сообщении компании, при этом размер финансирования не называется.
Деньги нужны MICL на выкуп акций у миноритариев. В середине июля совет директоров «МегаФона» рекомендовал акционерам одобрить делистинг акций компании с Лондонской фондовой биржи и программу выкупа обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) у миноритариев.
За одну GDR компания готова заплатить $9,75, за одну акцию — рублевый эквивалент этой суммы. На данный момент на биржах торгуется 128,95 млн обыкновенных акций и ГДР (соответствуют 20,8% компании).
Таким образом, на выкуп компания готовится потратить более $1,26 млрд (84 млрд руб. по текущему курсу). Предложение для миноритариев действует до 22 августа. После этого «МегаФон» подсчитает количество предложенных акций и необходимую для их выкупа сумму и профинансирует сделку MICL.
Однако эта компания будет владельцем выкупленных акций совсем недолго. 19 сентября компания проведет еще одно внеочередное собрание акционеров в том числе для одобрения финансирования «МегаФон-Финанс» на сумму до 117 млрд руб. за вычетом суммы, которую получит MICL.
Как пояснил РБК представитель «МегаФона», «МегаФон-Финанс» должна будет выкупить у MICL все акции, которые та приобретет у миноритариев.
"Российское юрлицо в периметре группы всегда удобнее, чем иностранное с точки зрения операций, затраты меньше. Это внутригрупповое движение ценных бумаг, направленное на упрощение операционной работы с ними", пояснил представитель компании.
Более высокую сумму по сравнению с той, которую компания готовится потратить на выкуп акций, представитель «МегаФона» объяснил тем, что учитывались процент по внутрикорпоративным займам и потенциальный рост курса доллара.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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