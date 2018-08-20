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«Магнит» дорожает на новостях об обратном выкупе акций
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«Магнит» дорожает на новостях об обратном выкупе акций 

РИА «ФедералПресс» 16 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня, около одиннадцати часов утра «Магнит объявил о проведении завтра, 21 августа Совета Директоров. Отмечается, что в повестке дня — утверждение программы обратного выкупа акций для программы мотивации.
При этом, за пять минут после объявления о выкупе объем торгов акциями »Магнита» на Московской бирже составил 160340 бумаг. Их общая сумма была ровна 665 миллионов рублей. Таким образом, на утренних торгах на Московской бирже капитализация «Магнита» увеличилась на 3,32% (индекс Мосбиржи прибавил только 0,6%).
До этого, в десять часов утра, «Магнит» опубликовал отчетность по Международным стандартом финансовой отчетности за 2 квартал нынешнего года.
«ФедералПресс» напоминает, что акции кубанского «Магнита» упали в цене впервые за шесть лет.
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