ЦБ ожидает снижения стоимости ДМС из-за телемедицины

Стоимость добровольного медицинского страхования (ДМС) может снизиться из-за того, что в январе вступил в силу закон о телемедицине, который позволяет врачам проводить консультации с пациентами через интернет или по телефону, говорится в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков по итогам I квартала 2018 года», подготовленном ЦБ

«В связи с вступившим в силу с 1 января 2018 года законом о телемедицине ожидается снижение стоимости ДМС: так, например, оказание медицинской помощи, частично проводимое посредством консультаций через интернет, может повлиять на сокращение издержек страховщиков и понижающую коррекцию тарифов», — говорится в обзоре.

По данным ЦБ, за I квартал 2018 года сборы по ДМС составили 72,5 млрд рублей, темпы прироста взносов за этот период составили 5,8% но, «несмотря на прирост взносов, характерный для ДМС в начале года, позиции этого вида страхования слабеют».

Доля рынка, приходящаяся на ДМС, по данным ЦБ, снизилась в I квартале 2018 года до 19,2%, потеряв 2,5 п.п. за год.

Увеличение количества заключенных договоров по ДМС на 5,2%, до 2,3 млн штук сопоставимо с приростом взносов, сообщает Банк России. Средняя страховая премия выросла на 0,6% за год — до 31,1 тыс. рублей, говорится в обзоре.