Ещё
ЦБ ожидает снижения стоимости ДМС из-за телемедицины
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.01
$
67.34
76.50
76.85
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.50
74.30
Индексы и котировки Brent
72.13
+0.03 Золото
1188.02
–0.02 РТС
1065.33
–0.11
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1412
–0.0142
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08

ЦБ ожидает снижения стоимости ДМС из-за телемедицины 

Rambler News Service 16 минут назад
Стоимость добровольного медицинского страхования (ДМС) может снизиться из-за того, что в январе вступил в силу закон о телемедицине, который позволяет врачам проводить консультации с пациентами через интернет или по телефону, говорится в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков по итогам I квартала 2018 года», подготовленном ЦБ.
«В связи с вступившим в силу с 1 января 2018 года законом о телемедицине ожидается снижение стоимости ДМС: так, например, оказание медицинской помощи, частично проводимое посредством консультаций через интернет, может повлиять на сокращение издержек страховщиков и понижающую коррекцию тарифов», — говорится в обзоре.
По данным ЦБ, за I квартал 2018 года сборы по ДМС составили 72,5 млрд рублей, темпы прироста взносов за этот период составили 5,8% но, «несмотря на прирост взносов, характерный для ДМС в начале года, позиции этого вида страхования слабеют».
Доля рынка, приходящаяся на ДМС, по данным ЦБ, снизилась в I квартале 2018 года до 19,2%, потеряв 2,5 п.п. за год.
Увеличение количества заключенных договоров по ДМС на 5,2%, до 2,3 млн штук сопоставимо с приростом взносов, сообщает Банк России. Средняя страховая премия выросла на 0,6% за год — до 31,1 тыс. рублей, говорится в обзоре.
Rambler News Service: последние новости
Рубль снизился к доллару и евро Песков назвал стабильной финансовую систему России Минсельхоз обсудил с экспортерами зерна планы по отгрузкам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За просмотр порно начнут платить80
Бомба под доходы россиян: что разгонит цены
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами101
Украина оказалась на краю пропасти из-за горячей воды281
Правительство нашло способ потратить триллионы5
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение